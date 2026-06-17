Adolescentes privados de libertad serán capacitados para el mercado laboral en Uruguay

El presidente del Inisa, Jaime Saavedra, celebró el acuerdo como una herramienta vital para reducir las tasas de reincidencia, que actualmente rondan el 30 %, una cifra que "no satisface" a la institución.

Tras catalogar como "único" este primer acuerdo con un medio de comunicación, el dirigente enfatizó que abrir puertas a la formación y al mercado laboral es clave para el proceso de reinserción.

El jerarca subrayó la dificultad de "mover la cabeza y el corazón" de los jóvenes que han cometido delitos, algunos de ellos "muy dolorosos", para convencerlos de dejar el mundo criminal y regresar a vivir en comunidad.

En este sentido, confió en que las actividades vinculadas a los medios públicos resultarán "sumamente atractivas" para los adolescentes.

Por su parte, la directora de la televisora pública local Canal 5 y representante del Secan, Erika Hoffmann, remarcó la responsabilidad de las políticas públicas de abrir puertas y su convicción personal en "las segundas oportunidades".

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Aunque el acuerdo firmado hoy es un documento marco que aún debe "llenarse de contenido", Hoffmann proyectó que los adolescentes del Inisa podrían participar en coberturas futuras, como los Juegos Olímpicos o procesos electorales, permitiéndoles ver "el resultado de su trabajo inmediatamente".

Como antecedente, Hoffmann citó el actual convenio con la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), mediante el cual 15 estudiantes están realizando prácticas profesionales en tareas de comunicación, vestuario y maquillaje durante las transmisiones del Mundial.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, también presente en el acto, respaldó la iniciativa como una "alternativa ideológica" a la ley del más fuerte.

Mahía defendió la necesidad de implementar políticas públicas que no se limiten a "la tradicional pena con reclusión", sino que tracen una "ruta de salida" para los jóvenes.

"Si como Estado no generas condiciones para que mejore la vida de la gente, las cosas no cambian", sentenció el ministro, abogando por la transversalidad y el esfuerzo colectivo entre instituciones.