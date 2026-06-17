Avanza en el Parlamento argentino debate sobre acuerdo con fondos por litigio sobre deuda

Durante una reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia de la Cámara Baja, el proyecto logró un dictamen mayoritario que habilita el debate en el pleno.

"Si no se aprueba antes del 30 de junio, el acuerdo podría caer, reactivándose los litigios", advirtió el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado oficialista Bertie Benegas Lynch.

En 2016 los fondos Bainbridge Fund y Attestor, junto con otros acreedores menores, demandaron a Argentina por el cese de pagos de su deuda soberana a finales de 2001 -cuya reestructuración aceptó la mayoría de los acreedores-.

Los fondos lograron en tribunales estadounidenses fallos a su favor, que condenaron a Argentina a pagarle 96 millones de dólares a Bainbridge y 460 millones de dólares a Attestor.

Este último logró posteriormente embargar fondos de Argentina por 300 millones de dólares, por lo que aún tenía pendiente de cobro unos 160 millones de dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En julio de 2025, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado argentino entregar acciones de la petrolera YPF para cumplir con el fallo a favor de Bainbridge y Attestor, medida que fue apelada y quedó en suspenso.

En marzo pasado y tras algo más de un año de negociaciones, Argentina notificó a la jueza Preska que había llegado a un principio de acuerdo con los fondos demandantes, el cual remitiría al Parlamento para su ratificación.

"Hay una sentencia firme. Estamos pagando juicios que perdimos, y haciendo un acuerdo para pagar menos por esos juicios", dijo en la reunión de este miércoles el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.

El acuerdo, que ya fue aprobado en el Senado el pasado 4 de junio, implica que Argentina pagará en efectivo a los demandantes un total de 171 millones de dólares, de los cuales 67 millones corresponden a Bainbridge y 104 millones a Attestor, y los otros acreedores más pequeños que se sumaron a la demanda de este último fondo.

Según precisó el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía argentino, Juan Ignacio Stampalija, el acuerdo implica una reducción del 30 % con respecto al monto de la sentencia lograda por Bainbridge y del 35 % en el caso de lo que aún restaba cobrarse Attestor y los otros demandantes.

El acuerdo obliga a los demandantes a entregar a Argentina los bonos objeto de la demanda y a desistir de cualquier otro litigio contra el país suramericano por títulos en mora.

Una vez que la Cámara Baja de su visto bueno, el Gobierno deberá notificar a los fondos la aprobación del acuerdo y luego se abrirá un plazo de 30 días para ejecutar lo acordado e informar a los tribunales de Nueva York el fin definitivo del litigio.