El fin del dinero público causa cientos de despidos en medios afines a Orbán en Hungría

Más de 400 colaboradores, entre ellos muchos periodistas, fueron despedidos en los últimos dos días de Mediaworks Hungary, la empresa que aglutina decenas de portales, diarios, revistas y otros medios, recoge el portal especializado en la prensa húngara Media1.hu, al tiempo que otros periódicos digitales informan de "centenares de despidos".

Mediaworks, que hasta ahora empleaba a unas 2.000 personas según la prensa local, ha confirmado los cambios y los despidos, aunque sin precisar cuántos trabajadores se verán afectados.

Orbán perdió en las elecciones del pasado abril tras 16 años de poder ininterrumpido, y fue criticado, entre otros aspectos, por sus políticas de centralización y control de la prensa, incluidos también los medios públicos.

Su Gobierno impulsó en 2011 la 'ley mordaza', que creó el Consejo de Medios, formado por personajes leales a Orbán y que controla el funcionamiento de la prensa.

Los medios de Mediaworks recibieron durante década y media importantes recursos a través de campañas institucionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este apoyo desapareció tras la elecciones, a decisión del nuevo primer ministro, Péter Magyar, lo que un mes después generó el despido de centenares de colaboradores.

"Estos medios no están preparados para operar en el mercado", señaló este miércoles el portal independiente Hvg.hu y pronosticó que "Mediaworks quedará completamente marginado" a medio plazo.

Mediaworks ha anunciado también la reestructuración de medios, como que se dejarán de publicar en papel diarios y revistas como el amarillista Bors y varios diarios locales de diferentes provincias del país.

Cerrará también el portal Metropol, así como Pesti Srácok, mientras que numerosos medios especializados tendrán que seguir operando con un reducido número de periodistas, entre éstos el económico Világgazdaság.

El diario Magyar Nemzet, uno de los más importantes medios leales a Orbán, dejará de publicarse a diario y se transformará en una revista semanal.

Varios periodistas despedidos contaron al portal Telex.hu que ya esperaban grandes cambios tras la posible caída del Gobierno de Orbán y que, en algunos casos, incluso se alegraban del fin de su etapa en medios como Origo.hu, que consideraban "una vergüenza".

El Gobierno de Orbán también controlaba el funcionamiento de los medios públicos, así como también de la agencia MTI.

El nuevo primer ministro, el conservador Péter Magyar, prometió en la campaña electoral reformar los medios públicos e incluso hasta cerrar temporalmente su servicio informativo.

El Parlamento, donde el partido de Magyar, el Tisza, cuenta con una súpermayoría, del 70 %, comenzará a redactar una nueva ley de medios.