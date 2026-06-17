El Parlamento finlandés aprueba abolir la actual prohibición de las armas nucleares

El parlamento unicameral respaldó la reforma de la ley de Energía Nuclear por 125 votos a favor y 61 en contra, lo que elimina las restricciones legales a la importación, fabricación, almacenamiento y tránsito de armamento nuclear en Finlandia, en vigor desde hace casi 40 años.

La reforma contó con el apoyo mayoritario de los partidos de derecha que forman la coalición gubernamental, mientras que se opusieron el Partido Socialdemócrata (SDP) -principal fuerza de la oposición-, la Alianza de Izquierdas y Los Verdes.

"El Parlamento ha aprobado, por una amplia mayoría de dos tercios, la modificación de la ley de Energía Nuclear. Esta reforma histórica refuerza la seguridad de Finlandia y de toda la OTAN", señaló en la red social X el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen.

Según el Ejecutivo, el objetivo de este cambio legislativo es eliminar las actuales barreras legales para permitir la plena utilización de los instrumentos defensivos de la OTAN, incluida la disuasión nuclear, tras el ingreso de Finlandia en la Alianza en 2023.

Al mismo tiempo, la reforma permitirá a Finlandia participar plenamente en las operaciones y la planificación de la defensa de la OTAN, así como armonizar la legislación finlandesa sobre armamento atómico con la de los aliados más cercanos de la Alianza, según el Gobierno.

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A pesar de esta enmienda, que cuenta también con el respaldo del presidente finlandés, Alexander Stubb, los líderes políticos han recalcado en varias ocasiones que el país no tiene intención de desplegar o permitir el tránsito de armas nucleares por su territorio en tiempos de paz.

La presentación de la propuesta de ley en marzo pasado provocó una airada reacción por parte del Kremlin, que amenazó con tomar "las medidas correspondientes" si Finlandia, país con el que comparte 1.340 kilómetros de frontera, decide albergar armamento nuclear en su territorio.