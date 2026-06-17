Estados Unidos difunde el texto completo del acuerdo con Irán

El memorando de entendimiento, de 14 párrafos, fue leído por un alto cargo de la Administración de Donald Trump durante una llamada con periodistas.

El acuerdo, anunciado el pasado domingo, se firmará oficialmente el viernes en Suiza, aunque hasta ahora no se había divulgado su contenido íntegro.

Según lo acordado, se pone fin a las hostilidades, se reabrirá el estrecho de Ormuz y ambos países se otorgan un plazo de dos meses para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones a la República Islámica.

El texto estipula "la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", incluida la ofensiva israelí en el Líbano.

Estados Unidos e Irán se comprometen a negociar un acuerdo de paz definitivo en un plazo de 60 días, prorrogable de mutuo acuerdo.

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Durante este período, Irán permitirá el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio de petróleo, y Estados Unidos levantará en 30 días el bloqueo marítimo impuesto a los buques que salen y llegan a puertos iraníes.

Además, Washington se compromete, como parte del acuerdo final, a "levantar todo tipo de sanciones" contra la República Islámica, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Washington expedirá de inmediato licencias para permitir el comercio de petróleo iraní y se compromete a "poner a disposición los fondos y activos congelados" de Irán mediante un mecanismo que deben acordar.

Estados Unidos también elaborará con sus aliados en Oriente Medio un plan de reconstrucción de Irán de 300.000 millones de dólares y a flexibilizar sanciones para facilitarlo.

Por su parte, Irán "reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares" y se compromete a acordar un mecanismo con Estados Unidos para la destrucción de uranio altamente enriquecido almacenado bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Mientras negocian los detalles del acuerdo definitivo, Irán mantendrá vigente su programa nuclear y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones ni desplegará más fuerza militar en la región.