"Georgia está dispuesta a reanudar el diálogo con la Unión Europea sobre todos los temas, incluidos los críticos relacionados con la aprobación de leyes que formalmente provocaron la congelación de las relaciones", señaló a la prensa el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento georgiano, Nikoloz Samkharadze.

El representante añadió que las autoridades georgianas "dejaron constancia de su postura y confían en la posición constructiva de Luxemburgo y en sus esfuerzos de mediación".

En particular, Tiflis "proporcionó información exhaustiva sobre los desafíos a los que se enfrenta, como la ocupación rusa del 20 por ciento del territorio del país tras la guerra de 2008".

Además, anunció que en otoño el presidente del Parlamento, Shavla Papuashvili, viajará a Luxemburgo. Ayer el funcionario georgiano expresó su decepción por el supuesto cambio político en la UE.

"En este sentido, debe quedar claro que, si esta idea de materializa, la UE ya no será la unión a la que Georgia solicitó unirse hace cuatro años", sostuvo en relación con los rumores de cambiar la normativa de la toma de decisiones de la UE.

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Durante los últimos años, el partido en poder, Sueño Georgiano, ha criticado en numerosas ocasiones a Bruselas. A finales de 2024 el gobierno anunció que posponía el inicio de las negociaciones de adhesión hasta 2028.

Al mismo tiempo, la UE ha criticado las últimas políticas de Tiflis, especialmente las relacionadas con la censura informativa y los derechos de la comunidad LGTBI.