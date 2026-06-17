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17 de junio de 2026 a la - 14:00

La Bolsa española sube el 1,35 % y marca otro récord de cotización

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Madrid, 17 jun (EFE).- La Bolsa española subió este miércoles el 1,35 % y marcó un nuevo récord, por encima de los 19.400 puntos, después de que se haya dado a conocer un borrador del acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán.

Por EFE

El principal selectivo nacional, el IBEX 35, sumó 258,3 puntos para colocarse al final de la sesión en 19.421,9. En lo que va de año, se revaloriza un 12,21 %.

Acciona (4,53 %) y Acciona Energía (3,38 %) encabezaron las subidas del mercado español, acompañadas de todas las entidades bancarias, que avanzaron un 2,46 % en conjunto.

Entre los grandes bancos, BBVA subió un 2,56 % y Santander, un 2,25 %.

También subieron el gigante textil Inditex, un 0,89 %; la eléctrica Iberdrola, un 0,58 %; y la petrolera Repsol, un 0,23 %. Por el contrario, Telefónica retrocedió el 0,29 %.