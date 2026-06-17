La naviera Hapag-Lloyd dice que solo reanudará el tránsito por Ormuz una vez sea seguro

"Nuestros buques están siendo preparados para una posible travesía por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, solo lo cruzaremos cuando sea seguro hacerlo", señaló a EFE un portavoz de la compañía.

Añadió que las fechas concretas de un eventual tránsito por esa vía marítima siguen dependiendo de los detalles y de la aplicación del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, así como de la evaluación continua de la situación de seguridad por parte de Hapag-Lloyd.

El Consejo Marítimo Báltico e Internacional (BIMCO), la mayor patronal a nivel mundial del sector naviero, insistió a EFE esta semana en que sigue considerando arriesgada la navegación por el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos e Irán anunciaron el domingo un memorando de entendimiento que contempla el cese de hostilidades y la reapertura de Ormuz, paso marítimo por el que transitaba aproximadamente el 20 % del petróleo mundial antes del conflicto.

La guerra comenzó tras una ofensiva de Estados Unidos e Israel que mató al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y desencadenó una escalada regional que incluyó ataques iraníes contra Israel y contra países que albergan bases estadounidenses, además del cierre de Ormuz.