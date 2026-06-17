Los líderes de la UE examinan su relación con China y negocian el próximo presupuesto

En el plano geopolítico, los debates estarán marcados por el papel que debe desempeñar la UE en Oriente Medio tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y el apoyo a Ucrania, en la semana en la que los Veintisiete han abierto los primeros capítulos en las negociaciones de adhesión.

El déficit comercial de la UE con el gigante asiático asciende a unos 350.000 millones de euros anuales y "hay una percepción creciente de que los desequilibrios que a día de hoy tienen ya todos los Estados miembros con China son insostenibles", aseguran fuentes europeas.

Para proteger a la industria europea de las subvenciones que el Gobierno chino da a sus empresas y la devaluación del yuan para abaratar sus exportaciones, Bruselas ha aprobado aranceles contra los vehículos eléctricos, ha vetado la participación de China en las renovables o en las obras para modernizar el metro de Lisboa y en 2023 aprobó el mecanismo anticoerción con la vista puesta en Pekín.

Además, prepara leyes como la de Aceleración Industrial -para favorecer a las compañías europeas en las licitaciones públicas - y la de Ciberseguridad -para excluir a Huawei y ZTE en el desarrollo de infraestructuras críticas.

Los Veintisiete discutirán mañana si todos estas medidas son suficientes, si se pueden mejorar o si es necesarios aprobar nuevas herramientas comerciales contra Pekín, con vistas a que la Comisión Europea presente propuestas en el futuro sobre cómo "equilibrar" la relación con Pekín.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pero aunque todas las fuentes consultadas aseguran que los países de la UE coinciden en el diagnóstico, no hay consenso sobre la forma de actuar, con Francia liderando el grupo que exige más contundencia, y Alemania y España los que piden cautela ante el riesgo de generar una guerra comercial con China en la que Europa podría sufrir por las represalias de Pekín.

Todo ello mientras no cierran la puerta a seguir dialogando con China, cuyo ministro de Comercio, Wang Wentao, tiene previsto viajar a Bruselas a finales de mes para reunirse con el comisario europeo del ramo, Maros Sefcovic.

Tras un primer debate superficial durante su cumbre informal en Chipre a finales de abril, los líderes de los Veintisiete abordarán el viernes por primera vez las cifras para el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) sobre la base de la propuesta elaborada por la presidencia chipriota del Consejo de la UE, que plantea un recorte del 2 % con respecto a los 1,76 billones de euros que pedía el borrador inicial de la Comisión Europea.

La discusión comienza con los países divididos en el tradicional eje que caracteriza estas negociaciones: los 'frugales' (Alemania, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Austria) consideran que, pese a la reducción, el presupuesto es demasiado alto y piden recortes generalizados, mientras que los llamados 'Amigos de la Cohesión', incluida España, reclaman más ambición y, sobre todo, que se protejan los fondos agrícolas y regionales.

Lo que sí cambiará en esta ocasión, y en eso ya hay consenso, será la estructura del marco financiero, que pasará a organizarse en torno a planes nacionales-regionales pactados con Bruselas que gestionarán los desembolsos del nuevo fondo que aglutina precisamente los fondos agrarios y pesqueros, de cohesión y para inmigración que estaría dotado con 770.000 millones de euros, según la propuesta chipriota.

Los Estados miembros ya dieron la víspera su visto bueno a este modelo - con la oposición de España- así como a la creación de un nuevo Fondo de Competitividad, que contaría con 383.000 millones de euros, y al programa de acción exterior Europa Global, para el que se proponen 182.000 millones de euros.

También está previsto que los líderes aborden la posibilidad de crear nuevas fuentes de ingresos para las cuentas comunes, entre ellas los impuestos que han propuesto los eurodiputados sobre las multinacionales digitales, las apuestas online o las transacciones sobre criptoactivos.

En esta discusión ha surgido en otras ocasiones el debate sobre aplazar el pago de los 25.000 millones al año que la UE debe devolver por intereses del fondo de recuperación.

Si bien no se espera que salga acuerdo alguno de este debate entre los líderes, el objetivo es que dé impulso político para intentar alcanzar un pacto antes de finales de 2026.