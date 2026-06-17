Manifestaciones en Damasco para exigir expulsión de antiguos leales al régimen de Al Asad

La manifestación partió durante esta madrugada desde la Gran Mezquita de Mezzeh, donde los participantes corearon consignas pidiendo la "expulsión del personal de seguridad de la era Al Asad de Mezzeh 86", según afirmaron a EFE participantes de la protesta.

Uno de ellos, que pidió el anonimato, indicó que quieren "recuperar" su tranquilidad y gritó": "¡Basta de Shabiha!", en referencia a los grupos de milicianos progubernamentales vinculados al régimen de Bachar al Asad, el presidente derrocado en diciembre de 2024.

Una fuente del Ministerio del Interior sirio, que pidió el anonimato, declaró a EFE que las fuerzas de seguridad se desplegaron "rápidamente en la zona y que el orden se restableció poco después", sin dar más detalles.

El portavoz del Ministerio del Interior de Siria, Noureddine al Baba, afirmó a principios de esta semana que las autoridades mantienen su compromiso de enjuiciar a los criminales de la era de Al Asad, familia que gobernó Siria con mano de hierro durante cinco décadas.

Al Baba advirtió que "el Estado rechaza categóricamente convertir la exigencia de rendición de cuentas en un acto de venganza", y añadió que el departamento antiterrorista mantiene detenidos "a unos 6.000 exmilitares y miembros de las fuerzas de seguridad del régimen".

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La protesta en Damasco forma parte de una ola de manifestaciones más amplia que exige responsabilidades para los remanentes del régimen y que se ha extendido por ciudades sirias como Alepo, Idlib, Raqa y Deir al Zur en los últimos días.