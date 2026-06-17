Perú recompone la comisión encargada de recomendar indultos, tras pedidos de Castillo

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú informó, en un comunicado, de que la incorporación del nuevo integrante de la comisión, Carlos Bazo Ramírez, en representación del Despacho Presidencial, completa de forma "idónea y oportuna" la conformación de este órgano colegiado.

Esta comisión, dependiente del Despacho Presidencial, recomienda al mandatario los indultos comunes y por razones humanitarias, el derecho de gracia común y por razones humanitarias, así como de conmutaciones de la pena, a personas que se encuentren recluidas en la cárcel.

El ministerio peruano explicó que la actualización de miembros de la comisión responde estrictamente al cumplimiento del marco normativo vigente y fortalece su capacidad operativa para la rápida evaluación de los expedientes bajo su competencia.

Además, de que constituye un paso relevante dentro de las acciones del sector a la política de reducción del elevado número de internos del sistema penitenciario.

La recomposición de integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales se realiza una semana después de que este mismo colegiado declaró "inadmisible" un sexto pedido de indulto presentado por Castillo, quien cumple una condena de 11 años y 4 meses de prisión por el fallido intento de golpe de 2022, además de rechazar la solicitud para que se le conceda el derecho de gracia por razones humanitarias.

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, confirmó el pasado día 4 que el Gobierno estaba evaluando una nueva solicitud de indulto presentada por Castillo, tras haber rechazado otros cinco pedidos por motivos formales.

Jiménez dijo que su despacho recibió la más reciente solicitud el pasado 19 de mayo, tras haber sido remitida desde el Palacio de Gobierno, y que el procedimiento estaba en manos de la comisión especial para estos casos.

El pasado 17 de abril, el presidente interino de Perú, José María Balcázar, declaró que su Gobierno no puede adoptar una decisión sobre este tema porque la condena dictada contra Castillo está en proceso de apelación.

Ese pedido de indulto fue uno de los temas de la campaña electoral en Perú, que enfrentó en la segunda vuelta presidencial a la derechista Keiko Fujimori, quien tiene una ligera ventaja con el 99 % del escrutinio total, sobre el izquierdista Roberto Sánchez.

Este último candidato realizó su campaña en representación de Castillo y reiteró que si llega a la Jefatura del Estado una de sus primeras medidas será indultar al exgobernante, mientras que Fujimori calificó esa posición de "oportunismo político".

Las otras cinco solicitudes de indulto presentadas por Castillo también fueron declaradas "inadmisibles", con el argumento de que no cumplían con los requisitos técnicos ni las formalidades necesarias, entre las que figura la existencia de una sentencia firme en segunda instancia.