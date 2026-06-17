Rusia denuncia ataque mortal ucraniano a autobús con equipo infantil de fútbol bielorruso

El ataque tuvo lugar en la región rusa de Briansk, fronteriza con Ucrania.

"Terroristas ucranianos atacaron un autobús que transportaba a un equipo de fútbol infantil bielorruso", escribió en su canal de Telegram el gobernador de Briansk, Yegor Kovalchuk.

Agregó que los pasajeros del autobús provenían de la ciudad bielorrusa de Gomel y se dirigían al balneario ruso de Guelendzhik, en el mar Negro.

"Una mujer que acompañaba al equipo murió en el ataque", dijo el gobernador.

Según fuentes oficiales, el ataque causó al menos seis heridos, cuatro de ellos menores.

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El Ministerio de Exteriores de Rusia denunció el suceso y aseguró que se trata de "otro atentado de Kiev" que ha puesto en marcha una "caza de civiles" del bando enemigo.