Ruto ante los líderes del G7: "Trabajen con nosotros para crear valor en África"

"Nuestra propuesta es sencilla: trabajen con nosotros para crear valor en África", declaró Ruto en la sesión de la cumbre titulada "Revitalizar un crecimiento equilibrado y compartido para todos".

"Procesemos nuestros minerales en África. Fabriquemos en África. Construyamos industrias en África. Creemos empleos en África. Y compartamos ese valor mediante alianzas que beneficien tanto a África como a nuestros socios globales", declaró el mandatario keniano.

Esa propuesta "no solo beneficiaría a África", sino a todo el mundo, pues unas economías africanas fuertes significan cadenas de suministro globales "más sólidas", mercados de consumo más amplios, mayores oportunidades de inversión y un crecimiento más resiliente.

Además, subrayó que África "no carece" de oportunidades, ni de recursos ni de talento, y que el continente tiene el "mayor potencial" del mundo para alcanzar una prosperidad "compartida y sostenible".

"Buscamos alianzas que reconozcan estas fortalezas y ayuden a desarrollar todo su potencial. Mi mensaje al G7 es claro: presten atención a África. El futuro del crecimiento global se forjará en África. La oportunidad que tenemos ante nosotros es construir ese futuro juntos", incidió.

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Ruto también recordó que África alberga muchos de los minerales críticos que impulsan tanto a la economía global como a las nuevas tecnologías, y que "durante demasiado tiempo" la relación del continente con el resto de países se ha caracterizado por la "extracción de materias primas con un valor añadido limitado", un modelo que consideró "inaceptable".

"África no busca relaciones extractivas. Buscamos alianzas basadas en la igualdad soberana, el respeto mutuo y la prosperidad compartida", concluyó.

El presidente keniano fue el único líder africano invitado al foro, donde insistió en rechazar la visión histórica de África como una "carga" y reclamó una alianza basada en la "igualdad soberana", la inversión de beneficio mutuo y el fin de los costes de financiación abusivos para el continente.

El G7 es un foro político y económico informal integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, aunque la Unión Europea es un miembro de facto al tener representación política permanente.