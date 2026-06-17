Ucrania niega haber atacado autobús en que viajaba un equipo infantil de fútbol en Rusia

En una nota publicada en sus redes sociales, el Estado Mayor ucraniano califica de “falsas” las afirmaciones de las autoridades regionales de Briansk, en cuyas informaciones se dio cuenta de un muerto y varios heridos por el ataque.

“Subrayamos que durante el período especificado, las Fuerzas de Defensa de Ucrania no empleó vehículos aéreos no tripulados contra objetivos en la región de Briansk”, dice la nota del Estado Mayor de Kiev.

Además, el Estado Mayor ucraniano atribuye las informaciones oficiales rusas sobre el supuesto ataque a una “provocación orquestada por el Kremlin” para tapar la falta de resultados de sus tropas en el frente.