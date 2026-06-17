Ucrania podrá producir bajo licencia misiles de fabricantes del G7, en especial de EE.UU.

"Hemos puesto a Trump en el buen sentido de la historia", se felicitó una fuente de la presidencia francesa del G7, en la última de las tres jornadas de la cumbre en Évian, al subrayar la unidad conseguida de todos los miembros del grupo (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá) en particular sobre esa pero también sobre otras cuestiones geopolíticas.

La fuente insistió en que el objetivo de la cumbre era lograr una convergencia de los siete, después de los desencuentros en pasadas ediciones en las que había participado Trump "y lo hemos conseguido", en particular sobre Ucrania.

Se refirió a que el presidente estadounidense ha dicho que se va a reforzar el apoyo a Kiev en la defensa antiaérea, pero también a que Ucrania podrá fabricar misiles bajo licencia de fabricantes de los países del G7, pero en especial de Estados Unidos.

A modo de ejemplo, indicó que los ucranianos podrán producir los misiles del grupo estadounidense Lockeed Martin, pero también del conglomerado francobritánico MBDA.

Se refirió al hecho de que Ucrania sufre una media de dos ataques al mes de misiles rusos de largo alcance y que para poder neutralizarlos hacen falta decenas de misiles de tipo Patriot.

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Para la presidencia francesa del G7, ese cambio de posición de Trump, que cree que ahora el presidente ruso, Vladímir Putin, está entre los perdedores y el ucraniano, Volodímir Zelenski, entre los ganadores, se explica por la acción que ha desplegado el anfitrión de la cumbre, Emmanuel Macron.

Según ese relato, se ha pasado de una posición común de seis de los miembros sobre Ucrania, a que ahora sean los siete.

Los misiles antibalísticos que Ucrania quiere conseguir en gran cantidad para defenderse de esos ataques rusos sólo los fabrica Estados Unidos.

Hasta ahora, Kiev recibe ese tipo de misiles PAC-3 para sistemas antiaéreos Patriot adquiridos en Estados Unidos pero con dinero de sus aliados, básicamente los europeos.