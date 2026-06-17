Vice primer ministro chino promete reforzar marco legal frente a sanciones "unilaterales"

He, que participó hoy en el Foro Lujiazui en Shanghái, afirmó que China incorporará disposiciones de bloqueo y contramedidas en la próxima legislación financiera, además de ampliar las herramientas legales para responder a lo que considera sanciones extraterritoriales inapropiadas.

"No provocamos problemas, pero tampoco les tenemos ningún miedo", afirmó He, sin mencionar a ningún país en concreto, según recoge el medio hongkonés South China Morning Post.

El vice primer ministro apuntó que "frente a la supresión y contención infundadas que ignoran los hechos, China nunca cederá ni retrocederá y salvaguardará resueltamente, de acuerdo con la ley, la soberanía nacional, la seguridad y el desarrollo".

Las declaraciones se producen después de que China haya sido objeto de sanciones por parte de países como Estados Unidos, cuyo departamento de Defensa incorporó recientemente a Alibaba, Baidu y BYD, junto con otras compañías del país asiático a su lista de 'empresas militares chinas' restringidas.

La inclusión en el listado no implica sanciones, aunque la legislación estadounidense prohíbe al Departamento de Defensa contratar con las empresas designadas y prevé extender esas restricciones a las adquisiciones indirectas a partir de 2027.

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Además, la semana pasada la Comisión Europea presentó su vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania en el que según la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, se incluirán controles de exportación y medidas contra unas cincuenta empresas de terceros países, incluidas entidades con sede en China.

En los últimos años, Pekín ha criticado el uso de sanciones unilaterales y medidas con alcance fuera de su territorio por parte de otros países en ámbitos como las restricciones a exportaciones tecnológicas, las limitaciones a inversiones o las sanciones que afectan al comercio de energía.

En abril el Gobierno chino ya aprobó una serie de normas para contrarrestar medidas adoptadas fuera de su territorio que afecten a sus intereses y que le autoriza a adoptar contramedidas en ámbitos como el comercio, la inversión o la entrada y salida de personas frente a actuaciones de otros países que "vulneren el derecho internacional" o perjudiquen a sus ciudadanos y empresas.