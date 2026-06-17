Von der Leyen llama a "fortalecer la seguridad interconectada" de la UE y Japón en el G7

"Pocos socios comparten los valores e intereses estratégicos de la UE tan profundamente como Japón", subrayó la mandataria democristiana alemana en la red social X.

Von der Leyen añadió que la UE y Japón trabajan conjuntamente para reducir las "dependencias estratégicas" de Europa y el Indo-pacífico y fortalecer su seguridad "estrechamente interconectada" en los ámbitos cibernético, espacial y marítimo.

Se trata de la primera reunión entre la presidenta de la Comisión Europea y la primera ministra japonesa desde que Takaichi asumió el cargo en octubre de 2025, aunque ambas ya coincidieron en la cumbre del G20 celebrada en noviembre en Johannesburgo (Sudáfrica).

La última reunión bilateral al máximo nivel entre la UE y Japón tuvo lugar el 23 de julio de 2025 en Tokio, donde ambas partes acordaron la creación de la "Alianza Japón-UE para la Competitividad" para reforzar la cooperación en seguridad económica, comercio y defensa en un contexto de incertidumbre por la política arancelaria de Estados Unidos y el auge geopolítico de China.