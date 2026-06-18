Ataque al aeropuerto de Niamey deja 13 civiles y militares muertos y 22 atacantes abatidos

Niamey, 18 jun (EFE).- Al menos once soldados y dos civiles nigerinos murieron este jueves durante un ataque perpetrado por hombres armados contra el aeropuerto Diori Hamani de la capital de Níger, Niamey, que se saldó también con la muerte de veintidós atacantes, informaron a EFE fuentes del Ministerio de Defensa del país.