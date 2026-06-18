Autoridades colombianas alertan de tensiones tras la segunda vuelta electoral

"Si la diferencia es estrecha, ahí sí va a haber otra discusión. Cada quien va a reclamar el triunfo para sí y a señalar que el otro le hizo trampa", afirmó el procurador general, Gregorio Eljach, durante un encuentro con periodistas.

A tres días de las elecciones en las que De la Espriella y Cepeda se disputarán la Presidencia, Eljach hizo un llamado a respetar los resultados de las urnas y a evitar discursos que puedan alimentar la confrontación política una vez concluya la votación.

"Todos tenemos que convertirnos en extintores", señaló el jefe del Ministerio Público al referirse a la necesidad de rebajar la tensión política y evitar escenarios de violencia o alteraciones del orden público.

Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que el proceso electoral cuenta con suficientes mecanismos de control y transparencia para responder a cualquier cuestionamiento sobre los resultados.

"Las dudas no se resuelven en la calle, mucho menos en las redes; se resuelven en un Estado democrático", afirmó Penagos, quien insistió en que Colombia dispone de varias instancias administrativas y judiciales para tramitar reclamaciones electorales.

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El registrador informó además que 41,4 millones de colombianos están habilitados para votar y que la jornada ya comenzó en el exterior, donde unos 1,41 millones de ciudadanos pueden sufragar en 116 consulados distribuidos en 67 países.

Penagos destacó que más de 1.400 observadores internacionales acompañarán el proceso, una cifra muy superior a la de anteriores elecciones, y aseguró que el material electoral se distribuye bajo vigilancia de la Fuerza Pública y con sistemas de seguimiento satelital.

El funcionario recordó igualmente que los escrutinios de la primera vuelta presidencial concluyeron sin reclamaciones y defendió la solidez del sistema electoral colombiano, basado en voto manual y en la publicación de las actas de todas las mesas de votación.

Las autoridades esperan además una participación superior a la registrada en la primera vuelta del pasado 31 de mayo, cuando acudieron a las urnas cerca de 25 millones de colombianos.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, fue el más votado en esa jornada con 10,3 millones de sufragios (43,78 %), mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, obtuvo 9,7 millones de votos (40,98 %).