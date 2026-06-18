Brasil cuenta con 1,7 millones de indígenas de 391 etnias que hablan 295 lenguas

La obra, titulada Censo Demográfico 2022: Etnias y lenguas indígenas, ofrece desde este jueves el retrato más detallado elaborado hasta ahora sobre los pueblos originarios del país y confirma tanto el crecimiento de la población indígena como la preservación de una notable diversidad étnica y lingüística.

Los datos muestran que Brasil tenía 1.693.535 indígenas en 2022, equivalentes al 0,83 % de sus 213,4 millones de habitantes. La cifra supone un aumento del 88,8 % frente a los 896.917 indígenas contabilizados en el censo anterior, realizado en 2010.

El número de etnias reconocidas pasó de 305 en 2010 a 391 en 2022, mientras que las lenguas indígenas registradas aumentaron de 274 a 295 en el mismo período.

Ese avance refleja tanto mejoras metodológicas en la investigación como una mayor autoidentificación de los pueblos originarios, según el IBGE.

Uno de los datos más llamativos es que, por primera vez, se identificó que la mayoría de los indígenas vive fuera de las tierras de ellos oficialmente reconocidas. Según el censo, el 51,2 % reside actualmente fuera de esas áreas protegidas, frente al 48,8 % que permanece en ellas.

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Pese a ello, una parte significativa de la población originaria mantiene sus idiomas tradicionales. El estudio señala que 474.856 indígenas de dos años o más, equivalentes al 29,19 % del total de ese grupo etario, hablaban o utilizaban alguna lengua indígena en sus hogares en 2022.

La preservación lingüística es especialmente fuerte dentro de las tierras indígenas. De los hablantes de lenguas originarias, 372.001, o el 78,34 %, vivían en esos territorios. Allí, el 63,35 % de los indígenas de dos años o más utilizaba una lengua propia, una proporción muy superior a la observada fuera de las áreas demarcadas.

Fuera de las Tierras Indígenas fueron censados 102.855 practicantes de lenguas indígenas, el 21,66 % del total.

Las cuatro lenguas con mayor número de hablantes son tikúna, con 51.978 practicantes; guaraní kaiowá, con 38.658; guajajara, con 29.212; y kaingang, con 27.482.

No obstante, el censo también registró idiomas utilizados por comunidades muy reducidas e incluso por una sola persona, lo que evidencia tanto la riqueza lingüística del país como la vulnerabilidad de algunas de esas lenguas.

En cuanta a las etnias, las tres más numerosas son los tikúna, con 74.061 integrantes; los kokama, con 64.327; y los makuxí, con 53.446.

La publicación constituye la versión revisada y normalizada de los resultados del Censo sobre poblaciones indígenas divulgados inicialmente en octubre de 2025 y forma parte del esfuerzo del IBGE por ofrecer una radiografía más precisa de su diversidad étnica y cultural.