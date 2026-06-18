Delegaciones de EE.UU. e Irán no viajarán a Suiza para ceremonia oficial del acuerdo

Islamabad, 18 jun (EFE).- Las delegaciones de EE.UU. e Irán ya no acudirán a Suiza para celebrar oficialmente el Memorando de Entendimiento de Islamabad alcanzado para a poner fin al conflicto, después de que los mandatarios de ambos países ratificaran de forma telemática el pacto, informó a EFE una fuente diplomática paquistaní.