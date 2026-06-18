El Congreso de España ratifica el tratado de amistad con Francia rechazado hace un año

El tratado fue firmado en 2023 en una cumbre bilateral que encabezaron el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron, y fue ratificado el año pasado por la Asamblea Nacional francesa, pero aún no había sido aprobado en el arlamento español.

El artículo de la polémica se mantiene, pero ambos gobiernos han suscrito un acuerdo de interpretación que señala que esa participación de los ministros será "en los márgenes" de los consejos respectivos, en una reunión por separado.

El conservador PP mantuvo su voto en contra, como el ultraderechistia Vox, pero el catalanista Junts y Podemos (izquierda), que se abstuvieron el año pasado, votaron esta vez a favor.

El Tratado de Amistad y Cooperación fue rechazado en el pleno el 14 de mayo de 2025 y ya había sido recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional -aún pendiente de resolución- por considerar que la Constitución solo menciona que el rey puede asistir a las sesiones del Consejo de Ministros, lo que excluiría por tanto la presencia de otras personas que no sean el jefe de Estado o los miembros del Gobierno.

Más allá del artículo en discordia, el acuerdo establece, entre otras cosas, la creación de un Consejo franco-español de Defensa y Seguridad y grupos de trabajo sobre cuestiones migratorias e Interior.

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En economía e infraestructuras, refuerza las interconexiones energéticas, de transporte y telecomunicaciones, e incluye el impulso a proyectos como H2Med (el primer gran corredor de hidrógeno verde de la Unión Europea) entre Barcelona y Marsella.

Además, ambos países se comprometen a consultarse antes de grandes decisiones europeas y a fomentar el intercambio cultural y educativo.