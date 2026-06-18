El euro cae con fuerza por debajo de 1,15 dólares, mínimo desde dos meses

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1475 dólares, frente a los 1,1594 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1461 dólares.

Como se esperaba, la Fed mantuvo los tipos de interés de referencia en el rango entre el 3,5 y el 3,75 % y su nuevo presidente, Kevin Warsh, mostró su determinación con bajar la inflación.

La Fed mostró un tono más agresivo preocupado por la inflación, por lo que los analistas de UniCredit prevén que mantendrá los tipos de interés durante un tiempo prolongado.

La mayoría de los miembros de la Fed considera justificados hasta finales de año unos tipos de interés invariables o más elevados.

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El euro se depreció por debajo de 1,15 dólares después de las declaraciones de la Fed, rebotó de nuevo por encima de 1,15 dólares tras la firma electrónica del acuerdo entre EEUU e Irán para finalizar la guerra, pero cayó de nuevo.

El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) prevé que la economía alemana crecerá un 0,8 % este año y el próximo con una inflación del 2,9 y el 2,7 % respectivamente.

El Banco de Inglaterra mantuvo este jueves los tipos de interés en el 3,75 %, el Banco Nacional de Suiza en el 0 % y el Norges Bank de Noruega, en el 4,25 %.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1454 y 1,1528 dólares.