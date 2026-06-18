'El mundo unido por un balón': Casa de México y Annie Leibovitz homenajean a 'México 86'

Cuarenta años atrás se iniciaba el Mundial en el mismo césped en el que ha comenzado el de 2026, el del estadio Azteca de Ciudad de México, un evento deportivo del que la serie de fotografías de Leibovitz (Connecticut, EE.UU., 1949) iban a ser tan icónicas como el propio acontecimiento.

El curador de esta exposición -que hace parte de PHotoESPAÑA-, Héctor Orozco, contó este jueves que Leibovitz lo tuvo claro a la hora de hacer la serie.

"Ella determina que en cada foto habrá tres elementos fundamentales: el balón, el cuerpo humano y el paisaje. Puede ser un paisaje natural o un paisaje cultural del mundo mesoamericano", detalló.

La fotógrafa, que tenía solo 36 años en esta época, nos lleva "desde el lago de Pátzcuaro o la Sierra Gorda de Querétaro", como compartió Orozco con orgullo, hasta sitios emblemáticos como son Teotihuacán, Tula y Chichén Itzá, haciendo resaltar también figuras de la cultura prehispánica como Cháak moꞌol.

El trabajo de Leibovitz, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2013, pasó a la historia, ya que fue la primera vez que el cartel de un Mundial se basó en una fotografía, alejándose de los lenguajes gráficos tradicionales.

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La artista presenta también actualmente en el Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México la exposición,‘Fútbol 2026. Annie Leibovitz’, que reúne su mirada desde 1986 hasta el campeonato actual, con retratos de figuras del fútbol como David Beckham, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, y los mexicanos Guillermo Ocho y Montserrat Saldívar.

Leibovitz, considerada una de las fotógrafas más influyentes de los siglos XX y XXI, es famosa por sus fotografías de los reyes de España, del presidente Richard Nixon subiendo al helicóptero en el que abandonaba la Casa Blanca o de John Lennon desnudo y abrazado en posición fetal a Yoko Ono unas horas antes de ser asesinado.

Ahora regresa al festival PHotoESPAÑA 18 años después de su muestra ‘Annie Leibovitz: vida de una fotógrafa. 1990-2005'.

Originalmente México, primer país en albergar tres inauguraciones de la Copa del Mundo, no tenía que organizar el Mundial de 1986.

El campeonato se tenía que disputar en Colombia, pero el país renunció tres años antes por el conflicto armado que padecía.

"México, que lo había organizado en el 70 y que además había organizado un mundial juvenil un año antes, se lanza como candidato y gana la sede", recordó Orozco.

Lo demás es historia. 'México 86' vio consagrarse a la Argentina de Maradona, con sus dos goles famosos en el Azteca frente a Inglaterra, delante de 114.580 aficionados.

El Azteca es hoy el estadio que más partidos ha albergado en la historia de los mundiales, con un total de 24.

Revisar hoy las imágenes de Leibovitz "es volver a mirar un momento en el que el fútbol, la fotografía y el territorio mexicano se encontraron para construir una memoria visual destinada a perdurar", recuerdan desde Casa de México.