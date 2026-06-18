El precio del dólar en Venezuela supera los 600 bolívares en el mercado oficial

El dólar ha aumentado un 8,64 % este mes, desde 554,42 bolívares, y un 99,8 % en lo que va de año, que empezó con un precio de 301,37 bolívares, según las tasas difundidas por el Banco Central de Venezuela (BCV).

La cotización del dólar acumula una veintena de meses en un aumento sostenido, desde octubre de 2024, en detrimento del bolívar, la moneda venezolana, con la que aún se cobran servicios básicos y se pagan salarios, que han pedido poder adquisitivo como consecuencia de la devaluación.

La moneda local ha perdido la mitad de su valor frente al dólar en lo que va de año en el mercado oficial.

Los expertos advierten que la subida del dólar también tiene un impacto en los precios por la correlación de estos con la moneda norteamericana, cuya adopción no oficial en Venezuela comenzó durante el período de hiperinflación que sufrió el país entre 2017 y 2021.

La nación petrolera, sacudida este año por la captura de Nicolás Maduro el pasado enero por parte de Estados Unidos y la posterior serie de reformas que ha abierto su petróleo, minería y electricidad a la inversión extranjera, acumuló una inflación del 102 % en los primeros cinco meses.

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En mayo, los precios aumentaron un promedio del 6,3 %, el "registro inflacionario más bajo de los últimos diecinueve meses", según el BCV, que da cuenta de la entrada a "una senda de desaceleración para el 2026".

Sindicalistas y trabajadores de varios sectores han retomado este año la calle con protestas para denunciar la crisis salarial y el costo de la vida en el país, donde una familia de cinco personas necesita 772,74 dólares al mes solo para gastos básicos de alimentación, según estimaciones independientes.