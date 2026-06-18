El presidente iraní dice que el respeto mutuo es necesario para lograr la paz con EE.UU.

“Se trata de un documento histórico y de un mensaje de un Irán poderoso: la paz se alcanzará a través del respeto mutuo”, dijo el mandatario en un mensaje en X en el que compartió una imagen del acuerdo firmado por él y el presidente estadounidense, Donald Trump.
El mandatario iraní aseguró que Irán “mantiene su compromiso inquebrantable con la paz mundial, que se logra mediante la preservación de la dignidad y la independencia, el progreso y la cooperación regional”.
Y sostuvo que el texto del memorando “refleja la voz de una nación que nunca ha cambiado su dignidad e independencia por ninguna amenaza o presión”.
El memorando de entendimiento firmado por Trump y Pezeshkian, y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, establece el fin “inmediato y permanente” de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y la reapertura del estrecho de Ormuz.
Además, Estados Unidos levantará las sanciones a la venta y transporte de petróleo iraní e Irán se compromete a no producir ni adquirir armas nucleares.
Ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento total de sanciones.