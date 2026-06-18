El presidente libanés defiende la estabilidad del Líbano como esencial para Europa

Durante el encuentro en Beirut, Aoun subrayó que la estabilidad regional y europea "no pueden garantizarse sin la estabilidad en el Líbano", según informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

El mandatario destacó la importancia del apoyo internacional en el ámbito humanitario, pero también para continuar respaldando al Ejército libanés y a las fuerzas de seguridad, a las que definió como "la garantía de seguridad y estabilidad" necesaria para que el país pueda recuperarse y retomar la senda del crecimiento.

Asimismo, señaló que las reformas económicas, financieras, administrativas y judiciales constituyen una exigencia prioritaria de la población libanesa, incluso antes de ser una demanda de los países que apoyan al país.

Aoun explicó que el estallido de la guerra interrumpió temporalmente el proceso reformista que había comenzado inmediatamente después de la formación del Gobierno, aunque reiteró el compromiso de las autoridades con la continuación de esas medidas.

El presidente también defendió que "el Líbano no necesita ayuda, sino inversiones", y confió en que la diáspora libanesa desempeñe un papel relevante en la recuperación económica nacional.

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"Debemos sentar las bases necesarias mediante reformas que garanticen esta recuperación y animen a los libaneses en el extranjero a regresar e invertir en su país en diversos sectores", afirmó.

Según Aoun, los esfuerzos actuales del Ejecutivo están dirigidos a restablecer la confianza internacional en el Líbano y, al mismo tiempo, recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.

La reunión contó con la participación de una delegación ministerial integrada por representantes de Catar, Francia y el Reino Unido, países que forman parte de los principales socios internacionales implicados en el apoyo político, económico y de seguridad al Líbano.

Esta reunión tuvo lugar después de la entrada en vigor del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, que pone fin a la guerra y que extiende el cese de hostilidades al Líbano, pese a que la misma ANN informó esta mañana de la vulneración del acuerdo por parte de Israel, que atacó el sur libanés matando a una persona.