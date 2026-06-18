El Reino Unido retira la recomendación de evitar los viajes a EAU, Catar y Arabia Saudí

Sin embargo, en sus consejos actualizados señala que la situación "sigue siendo impredecible" y los viajeros deben estar preparados para el hecho de que "los ataques podrían reanudarse inesperadamente".
En el caso de Arabia Saudí, elimina la recomendación de no viajar a la provincia de Riad y a la mayoría del país, pero la mantiene en el caso de las áreas a 10 kilómetros de la frontera con Yemen.
El Foreign Office planteó suspender o limitar los viajes a estos países del Golfo Pérsico después de que Irán anunciara su intención de atacar posiciones estadounidenses e israelíes allí, en respuesta a los ataques contra Teherán iniciados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.
En su comunicado, el ministerio recuerda que en ese momento miles de británicos quedaron varados en el Golfo Pérsico al cerrarse rutas aéreas y hubieron de ser evacuados, y señala que algunas aerolíneas mantienen sus vuelos suspendidos.