Empresarios y empleados están inconformes con subida del 5 % de salario mínimo en Paraguay

El presidente del Centro de Importadores del Paraguay (Feprinco), Iván Dumot, dijo hoy -en radio Monumental- que el reajuste anunciado en la víspera por el presidente Santiago Peña debió tomar en cuenta la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como lo establece el Código del Trabajo, y que ascendió en mayo al 2,4 %.

"La verdad que esto es una demostración más de que la inseguridad jurídica es uno de los principales, sino la más importante debilidad de nuestro sistema, y la que realmente pone en ascuas la inversión privada", afirmó el empresario, para quien cambiar "las reglas del juego" hace "muy difícil" hacer negocios en el país.

El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, coincidió con la postura de Dumot al señalar -el miércoles en ABC TV- que el debate no pasa por determinar si el aumento salarial "es mucho o poco", sino por el incumplimiento de la normativa vigente.

Peña anunció el miércoles un aumento de 144.952 guaraníes (23,82 dólares al cambio actual) al sueldo mínimo para los trabajadores del sector privado, un reajuste que defendió como "equilibrado".

El mandatario argumentó que un incremento salarial acorde con la inflación interanual del 2,4 % registrada en mayo pasado, que equivaldría a unos 60.000 guaraníes (9,86 dólares), es "muy bajo para la clase trabajadora".

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Por primera vez desde 2017, el reajuste "no se limita a acompañar la inflación", resaltó el presidente en X.

Tras el anuncio, Peña oficializó el incremento del salario mensual a través de un decreto, en el que también estableció el jornal en 117.077 guaraníes (19,24 dólares).

Por otro lado, los trabajadores exigían un reajuste del 20 %, un porcentaje en línea con la pérdida de su poder adquisitivo, según los sindicatos.

"Esperábamos más, particularmente a mí me parece que es insuficiente porque la pérdida que tiene el trabajo es mucho más importante", indicó -en la radio Monumental- el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), José Pineda.

El dirigente sindical advirtió que el cálculo de la inflación del Banco Central del Paraguay (BCP) no refleja "la pérdida que tiene el trabajador".

Por su parte, el dirigente de la Corriente Sindical Clasista, Ernesto Ojeda, también rechazó el reajuste, al asegurar -en la radio local 780- que para "sobrevivir dignamente" el trabajador paraguayo debería ganar cerca del doble del salario vigente.

El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) -un organismo que reúne a representantes del Gobierno, de los empleadores y los trabajadores- concluyó el miércoles un mes de negociaciones sin llegar a un acuerdo sobre el reajuste salarial en mención.