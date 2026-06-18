Eslovenia aboga por un rol más activo de la UE en el Líbano

"Ya se han dado algunos pasos en esa dirección", dijo Jansa a la prensa en Bruselas, antes de participar en una reunión del Consejo Europeo, en alusión a la reciente decisión de los Veintisiete de apoyar al Ejército libanés con 100 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz (FEP).

El gobernante centroeuropeo subrayó la importancia de reforzar a las fuerzas armadas del país vecino de Israel para que los libaneses puedan ejercer un control soberano sobre su territorio.

"Creo que este es uno de los factores clave que pueden conducir a que no se disparen más cohetes contra Israel ni (que haya) más ataques de represalia por parte de Israel. Y aquí hay un margen de maniobra que la UE puede aprovechar", enfatizó.

En su opinión, la UE se ha mantenido "más o menos al margen" de los recientes esfuerzos por aliviar las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Jansa, un declarado admirador del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y simpatizante del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, vuelve a participar en una cumbre europea por primera vez desde su retorno al poder el pasado día 4, cuando asumió la jefatura del Gobierno por cuarta vez..