Expertos de la ONU acusan a Nicaragua de usar la violencia de género para la represión

El informe, publicado durante la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recuerda entre otros abusos la cancelación de 300 organizaciones feministas y del colectivo LGBTIQ+, lo que "eliminó espacios fundamentales de protección y denuncia", destacó la uruguaya Ariela Peralta, miembro del grupo de expertos.

El húngaro Reed Brody, también perteneciente a este grupo de Naciones Unidas, subrayó que las autoridades a menudo presentan como "enemigas del pueblo" a mujeres activistas, periodistas y líderes indígenas que con sus acciones desafían un sistema que presenta a la "mujer ideal" como "madre, obediente y silenciosa".

Según el informe, la violencia y persecución política que sufren cientos de mujeres de todas las edades en el país se ve agravada por la discriminación y los estereotipos de género.

A la vista de las denuncias, el grupo presidido por el alemán Jan-Michael Simon instó al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a poner fin a todas las formas de represión y persecución contra mujeres opositoras o percibidas.