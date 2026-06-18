Fráncfort gana un 0,37 % tras la firma del acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, un % al cierre, hasta puntos.

El precio del petróleo bajó más después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el de Irán, Masud Pezeshkian, firmaran de forma electrónica el acuerdo de paz, que permitirá la apertura del estrecho de Ormuz, pero la crisis energética lastrará la economía alemana.

El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) prevé que la economía alemana crecerá un 0,8 % este año y el próximo con una inflación del 2,9 y el 2,7 % respectivamente.

Anteriormente el Ifo pronóstico un crecimiento del 0,8 % este año pero del 1,2 % en 2027.

El Bundesbank, el banco central de Alemania, prevé que la economía alemana repuntará en otoño gradualmente impulsada por la expansión fiscal y la caída de los precios de la energía.

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La renta variable apenas reaccionó al tono más agresivo de la Reserva Federal (Fed), que mantuvo los tipos de interés en el rango entre 3,5 y 3,75 %.

Su nuevo presidente, Kevin Warsh, mostró su determinación con bajar la inflación.

El fabricante de chips Infineon se disparó un 6,4 %, hasta 82,01 euros, tras buenas noticias de Intel y subida de pronósticos de la holandesa BE Semiconductor.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, ganó un 4,7 %, hasta 169,34 euros, por rumores de que estudia escindir el negocio compresores, turbinas de vapor, sistemas de almacenaje de energía y electrolizadores de hidrógeno.

El fabricante de aviones Airbus subió un 2,5 %, hasta 191,78 euros, y el de motores MTU Aero Engines lo hizo un 3,3 %, hasta 341,20 euros, tras una recomendación de compra de Kepler Cheuvreux.

Mercedes-Benz Group bajó un 4,6 %, hasta 44,60 euros, BMW cayó un 4 %, hasta 59,74 euros, y Volkswagen cedió un 2,8 %, hasta 84,10 euros.

La empresa química BASF perdió un 2,7 %, hasta 48,54 euros, por recogida de beneficios.