Hegseth abronca de nuevo a los aliados que no ayudaron en Irán: “Fue vergonzoso”

"Demasiados de nuestros aliados dijeron que no, o intentaron ahogarnos en debates jurídicos arcanos, o nos criticaron públicamente por hacer lo que ellos mismos no están dispuestos o no son capaces de hacer. Fue vergonzoso", dijo hoy Hegseth, que asiste a una reunión ministerial de Defensa en la OTAN.

"Algunas de las mayores economías de la OTAN, algunos de los países más ricos, aliados que se muestran encantados de hablar del orden internacional basado en normas y de la unión de las potencias medias, parecen seguir pensando que ha llegado la era del gorroneo", señaló.

En ese sentido, señaló que "lo único" que dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue que los aviones estadounidenses "tendrían que despegar desde bases en Europa o que nuestros buques tendrían que zarpar desde puertos europeos para atacar objetivos en Oriente Medio, objetivos iraníes, que amenazan los intereses europeos incluso más directamente de lo que nos amenazan a nosotros".

Hegseth consideró que aquello "puso a prueba a nuestros aliados para ver si apoyarían a Estados Unidos cuando les pidiéramos ayuda, y demasiados no superaron la prueba".

Cuando además, indicó, "Estados Unidos ha defendido a Europa durante generaciones".

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Añadió que "demasiadas capitales aliadas parecen seguir sin captar algo" y "sin reconocer la necesidad histórica que el presidente Trump les ha dejado clara, tanto a ellos como a la propia OTAN, de forjar de nuevo una alianza militar relevante y poderosa".

Esos aliados, añadió, "ponen en peligro a los hijos e hijas de Estados Unidos (...) al negarles el acceso previsible a las zonas de aproximación y sobrevuelo, algo que nunca debería haberse puesto en duda".

Como consecuencia de esa actitud, en algunos casos Estados Unidos se ha visto "obligado a trasladar recursos de un país a otro, incluso fuera del ámbito de los países aliados de la OTAN. No hay excusa para ello", indicó el secretario estadounidense.

Además, añadió que algunos países aliados "aún no han mostrado una vía creíble para cumplir sus compromisos de La Haya".

"Esto no es lo que el presidente ni Estados Unidos esperan de esta alianza. No es lo que esperaría ninguna persona sensata, y ya no va a ser suficiente", advirtió.