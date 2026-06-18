Hombre asesinado en aeropuerto de Guayaquil no tenía prohibición de salida de Ecuador

Según el funcionario, la persona asesinada era Carlos Alberto Suástegui Villanueva, un supuesto cabecilla de la banda criminal Los Águilas, una facción de Los Choneros, la banda criminal más antigua que opera en Ecuador, y ha subrayado que era considerado "de alto riesgo" y "objetivo criminal priorizado".

"Él, en el momento que entró y salió del país, no tenía ningún impedimiento que lo haya puesto ningún juzgado, que son los llamados a poner impedimentos de salida", dijo en una entrevista con radio Centro, en la que reiteró sus críticas al accionar de ciertos integrantes de la función judicial.

De acuerdo a Reimberg, Suástegui registraba cuatro antecedentes y estuvo preso en dos ocasiones. Fue investigado por delitos como asociación ilícita, asesinato y tenencia de armas no autorizadas.

Por el caso, ocurrido alrededor de las 18:00 hora local del miércoles (23:00 GMT) a la salida de la zona de arribos internacionales, hay dos adolescentes de 15 y 16 años detenidos como presuntos responsables del ataque, quienes están a las órdenes de autoridades judiciales.

Guayaquil es una de las ciudades que desde el martes están bajo un nuevo estado de excepción decretado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en diez provincias y tres municipios por el alto nivel de criminalidad y violencia.

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La medida estará vigente por 60 días en las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito; Guayas, cuya capital es Guayaquil; Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, así como en los municipios de La Maná, en Cotopaxi; Las Naves, en Bolívar; y La Troncal, en Cañar.

Es el más reciente de los sucesivos estados de excepción que Noboa ha decretado desde que a inicios de 2024 declaró al país bajo un estado de "conflicto armado interno", para intensificar la lucha contra las bandas criminales, denominadas como "terroristas" y a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años.

Pese a esa declaratoria, el país andino registró en 2025 un récord de 9.281 asesinatos, lo que equivale a una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.