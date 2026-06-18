Hungría tiene "reservas" de que se abran nuevos capítulos de negociación con Ucrania

“Tenemos ciertas reservas, y en esto no estamos solos, con que ya ahora, inmediatamente después de la apertura del primer capítulo (de negociaciones), se hable de la apertura de todos los otros capítulos”, afirmó Magyar en Bruselas poco antes de entrar en una sesión del Consejo Europeo.

Este es la primera cumbre a la que asiste Magyar después de asumir el poder de su país tras ganar las elecciones legislativas del 12 de abril, destronando al ultranacionalista Viktor Orbán, que vetó durante años el inicio de las negociaciones con Ucrania sobre su entrada a la UE.

Magyar ha explicado a la prensa húngara que “las posturas de los Estados miembros en este asunto son muy divergentes” y que él defiende “el proceso de adhesión basado en los méritos” y el cumplimiento de los requisitos habituales para todos los candidatos.

“No puede haber dos tipos de procesos de adhesión", dijo el jefe de Gobierno húngaro tras recordar la situación de los países de los Balcanes occidentales que llevan años a la espera de ser admitidos en el club comunitario.

“En este momento se debería enviar una señal positiva a aquellos países candidatos que ya han invertido una enorme cantidad de trabajo” en sus respectivos procesos de adhesión, consideró.

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“Acabamos de abrir el primer capítulo (con Ucrania), dejemos que el sello se seque”, enfatizó el primer ministro, que al mismo tiempo recordó que su Gobierno ha logrado un “avance histórico” en la mejora de las relaciones con Ucrania sobre los derechos de las minorías étnicas, entre ellas la de los más de 100.000 magiares que viven en territorio ucraniano, en Trancarpatia.

Esa fue una de las condiciones de Budapest levantar el veto a la candidatura de Ucrania.