ICAN espera que el acuerdo EEUU-Irán sirva para aumentar el rechazo a las armas nucleares

"Seguiremos de cerca las negociaciones de 60 días que se abrirán a continuación y, en particular, observará si los gobiernos extraen la conclusión correcta de una guerra en la que las armas nucleares demostraron ser al mismo tiempo peligrosas y estratégicamente irrelevantes", destacó ICAN en un comunicado.

Su directora ejecutiva, Melissa Parke, recordó que en el conflicto dos potencias nucleares, Israel y Estados Unidos, atacaron a un país que no las posee "y fueron las que se han visto obligadas a detenerse".

"Las armas nucleares no aportaron ni seguridad ni capacidad de presión, solo llevaron a Estados Unidos al borde de poner fin a una civilización", aseguró la responsable de ICAN, coalición de organizaciones de la sociedad civil ganadora del premio Nobel de la Paz en 2017.

ICAN también subrayó que pese a las preocupaciones sobre el programa nuclear iraní, Israel sigue siendo el único Estado de Oriente Medio que posee armamento atómico, permaneciendo al margen del Tratado de No Proliferación.

"Una paz duradera exige abordar el arsenal que realmente existe, en lugar de concentrar las medidas de control sobre el Estado que no posee ninguno", argumentó en el comunicado.

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El memorando, de 14 puntos y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, pone fin a la guerra iniciada el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica.

Ordena la "terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", incluido el Líbano, y estipula que en los 60 días de negociación Irán garantizará el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos levantará el bloqueo naval contra puertos iraníes.