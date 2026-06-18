Irán advierte que el acuerdo con EEUU es "nulo" si Israel no se retira del sur de Líbano

Bagaei explicó que el memorando, firmado digitalmente anoche por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, incluye compromisos relacionados con la soberanía y la integridad territorial del Líbano.

Según el portavoz iraní, Teherán interpreta que esas garantías implican no solo el cese de las hostilidades, sino también la retirada total de las fuerzas israelíes de cualquier territorio libanés ocupado.

"Mientras la ocupación continúe, se puede decir que la guerra sigue en curso y no ha terminado en esencia", señaló Bagaei, quien aseguró que Irán insistió desde el inicio de las negociaciones en que el fin del conflicto debía producirse "en todos los frentes y por completo".

Preguntado sobre la posibilidad de que Israel mantenga presencia militar en una denominada "zona de seguridad" dentro del Líbano tras el acuerdo, Bagaei respondió que una situación de ese tipo supondría una vulneración de los compromisos adquiridos.

"En este caso, el memorando de entendimiento se consideraría nulo", afirmó.

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El portavoz añadió que la segunda fase de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, orientada a alcanzar un acuerdo definitivo, dependerá del cumplimiento íntegro del memorando.

En el caso del Líbano, precisó, ello exige "un cese total de las hostilidades y el fin de la ocupación".

Sobre esta cuestión, el Ejército de Israel anunció este jueves que permanecerá en el territorio que mantiene invadido en el sur del Líbano, según declaró un oficial de las fuerzas armadas, pese a la firma del memorando de entendimiento que incluye "garantizar la integridad territorial del Líbano".

El oficial apuntó que el Ejército de Israel también atacará "amenazas" que identifique "más allá" de ese perímetro y recordó que "aún se están discutiendo más medidas en el marco de las negociaciones directas entre Israel y el Líbano".

Poco antes, el Ejército israelí compartió un mapa del perímetro que invade y marcó en rojo el área que discurre a lo largo de la frontera sur libanesa y que se extiende más allá del río Litani, la línea geográfica a la que inicialmente avanzaron las tropas, y al norte de la cual ordenaron a la población libanesa desplazarse.

Además, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa informó este jueves de la vulneración del acuerdo por parte de Israel con un ataque contra un vehículo en el sur del país en el que mató a una persona, horas después de que el memorando entrara en vigor.