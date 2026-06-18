Kallas apela al "diálogo" tras anunciar Israel que corta "todo contacto" con ella

"La UE e Israel tienen muchos vínculos que nos unen. Valoro nuestro diálogo y nuestro compromiso, y estoy abierta a continuar en ese espíritu, de manera respetuosa y constructiva. El diálogo es la base de la diplomacia, especialmente cuando surgen diferencias", escribió Kallas en la red social X.

La política estonia agregó que "la UE siempre está comprometida con una relación constructiva con Israel".

No obstante, en su respuesta al ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, la jefa de la diplomacia comunitaria reafirmó la línea que defiende la UE como solución para "llevar la paz a Oriente Medio".

"La solución de dos Estados sigue siendo la única vía viable. La UE ha condenado los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania, que hacen cada vez más difícil alcanzar ese objetivo. Esa es la posición de la UE", añadió.

Poco antes, también en redes sociales, el titular de Exteriores de Israel anunció que cortaba "todo contacto con la señora Kallas hasta que se retracte del libelo de sangre dirigido al único Estado judío del mundo, que es además la única democracia de Oriente Medio".

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El líder de la diplomacia israelí basó esta afirmación en una publicación del medio Euractiv, según el cual la diplomática hizo esta comparación en una serie de reuniones a puerta cerrada durante una visita a México.

"La señora Kallas, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Política de Seguridad, ha estado actuando durante una temporada de forma obsesiva y con una flagrante injusticia hacia el Estado de Israel", comienza el mensaje de Saar.

El ministro la acusa de no haber negado, aclarado o dado respuesta por estas afirmaciones, alegando que la única solución posible es cortar lazos con ella: "Y eso es lo que estoy haciendo", concluye el mensaje en redes sociales.

Euractiv recoge que Kallas comparó el trato de Israel a los palestinos con el apartheid en Sudáfrica en la década de 1990 y, según algunos funcionarios presentes en dichas reuniones, explicó haberse sentido "conmovida" tras una visita al museo al respecto en Johannesburgo.

El portavoz de Exteriores de la Comisión, Anouar El Anouni, ni desmintió ni aclaró hoy en rueda de prensas si Kallas había efectivamente hecho ese comentario sobre el apartheid, comparación que habían usado antes Naciones Unidas y organizaciones como Amnistía Internacional en lo relativo al trato de Israel a la población palestina.