La Bolsa de Londres baja un 1,04 % tras las decisiones sobre tipos en EE.UU. y Reino Unido

El índice principal londinense, el FTSE 100, descendió 108,91 puntos hasta 10.399,70, en una jornada negativa para varias mineras, perjudicadas por el abaratamiento de los metales.

El Banco de Inglaterra mantuvo este jueves los tipos en el 3,75 %, al considerar que persisten riesgos para la inflación derivados de la situación en Oriente Medio.

Por su parte, la Reserva Federal estadounidense optó el miércoles también por dejarlos sin cambios en la horquilla del 3,5 al 3,75 %, en un contexto de inflación aún elevada y de incertidumbre geopolítica.

Aunque esta decisión fue bienvenida, los inversores cuestionaron que, en el informe trimestral de proyecciones económicas de la Fed, de 18 miembros que brindaron datos solo uno apuesta por bajar los tipos por debajo del 3,5 % este año, ocho se inclinan por mantenerlos y tres consideran que deberían subirse y situarse entre el 4 y el 3,75 % para finales de 2026.

Perdieron terreno en Londres el London Stock Exchange Group, la gestora de la bolsa londinense, que descendió un 7 %; la promotora inmobiliaria Persimmon, que bajó un 6,17 %, y las mineras Fresnillo y Endeavour Mining, que retrocedieron un 5,83 y un 5,73 %, respectivamente.

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Entre los valores al alza se situaron la firma editorial y de datos empresariales Informa Plc, que subió un 2,76 %; el fondo de inversión Polar Capital Technology, que avanzó un 2,66 %, y el grupo hispano-británico de aerolíneas IAG, que acabó con un 2,30 % más.