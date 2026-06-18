La Bolsa de París sube un leve 0,44 % ante el posible endurecimiento de la política de Fed

La plaza francesa terminó en los 8.467,98 puntos, con 23 valores en verde y 17 en rojo.
A pesar de haber mantenido los tipos estables por cuarta vez, la Fed ha dado un giro agresivo ('hawkish') y la mitad de sus miembros prevén ahora endurecer la política monetaria antes de que termine el año, algo que el mercado no esperaba.
Encabezaron las subidas del CAC-40 la empresa de componentes electrónicos Legrand (+5 %), seguido por el grupo de lujo Kering (+4,40 %) y el fabricante de chips STMicroelectronics (+4,19 %).
Por el contrario, entre los descensos se destacaron la consultora Capgemini (-8,87 %) y el fabricante de automóviles Stellantis (-3,65 %).