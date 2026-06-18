La Bolsa española baja una décima por la recogida de beneficios y la caída de la banca

El principal indicador nacional, el IBEX 35, perdió 17,8 puntos para colocarse en 19.404,1. En el año acumula unas ganancias del 12,11 %.
De los grandes valores, destacó el retroceso del 2,52 % de la petrolera Repsol; el grupo financiero BBVA cedió el 0,69 %; Telefónica, el 0,62 %, y Banco Santander, el 0,1 %.
Subieron, por el contrario, la eléctrica Iberdrola, el 0,68 %, y el gigante textil Inditex, el 0,11 %. También avanzó el grupo aéreo IAG, el 1,87 %, por la caída del petróleo y el anuncio de dividendo.
La Bolsa española registró finalmente pequeñas pérdidas durante la mayor parte de la sesión por la recogida de beneficios tras lograr cuatro máximos históricos seguidos en las jornadas previas.