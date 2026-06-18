La Bolsa española baja una décima por la recogida de beneficios y la caída de la banca

Madrid, 18 jun (EFE).- La Bolsa española bajó este jueves un leve 0,09 % afectada por la recogida de beneficios y las pérdidas de la mayoría de grandes valores, como los bancos, y a pesar de la caída cercana al 4 % del precio del petróleo tras la firma del acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán y la subida provisional de Wall Street.