La Conferencia de Bonn cierra con avances en algunos ámbitos y trabajo pendiente en otros

"Pueden parecer pasos modestos para nuestro proceso, pero son grandes zancadas en las direcciones correctas para las comunidades y la gente trabajadora", dijo Stiell en un discurso difundido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el principal organismo de la ONU encargado de coordinar la respuesta internacional frente al cambio climático.

En concreto, se ha logrado demostrar cómo funcionan la cooperación climática y el proceso de la ONU para el clima y se han dado "pasos importantes" para transformar la promesa del mecanismo de transición justa, adoptada en la COP30 de Belém (Brasil), en una realidad.

También se ha avanzado en el establecimiento de un sistema de revisión del programa de trabajo de transición justa, señaló Stiell, en alusión a unos ámbitos en los que en la reunión preparatoria se han logrado buenos resultados.

En el sector de la Acción para el Empoderamiento Climático, se han sentado unos cimientos "cruciales" para acelerar una transición justa en todos los ámbitos de la sociedad, agregó Stiell, que también saludó los objetivos de electrificación, resiliencia urbana y eficiencia y desechos anunciados por la presidencia de la COP31, que acogerá la ciudad turca de Antalya en noviembre, como parte de la agenda de acción.

En este sentido, destacó la coordinación entre él y los ministros turco y australiano de Medio Ambiente, que comparten la organización de la COP, en la que discurrirán en paralelo y de forma complementaria las negociaciones y la agenda de acción.

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No obstante, el secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático recalcó que en otros aspectos sigue habiendo divisiones y que queda por delante un "trabajo significativo" hasta la COP31.

En una Conferencia de Bonn que ha transcurrido bajo el signo de la guerra en Oriente Medio y su impacto en el precio del petróleo, las "tensiones geopolíticas" se han hecho sentir, reconoció, mientras que en algunos aspectos los países han arrastrado los pies y remoloneado.

"Tenemos que cumplir las obligaciones y planes existentes bajo la Convención y el Acuerdo de París. Sencillamente no podemos permitirnos reabrir decisiones anteriores, renegociar objetivos existentes o retroceder", advirtió.

En este sentido, pidió a los países que reiteren su compromiso con los objetivos ya negociados, sin seleccionar de forma interesada aquellos que les convienen tácticamente en el momento.

"Compromisos adoptados en el primer balance global, compromisos que responden a la ciencia y al límite de los 1,5 grados, sobre pérdidas y daños, sobre los 300.000 millones, sobre los 1,3 billones, sobre triplicar la financiación para adaptación y más", enumeró.

Stiell lamentó que en algunas deliberaciones algunos grupos se hayan negado a comprometerse o a permitir avances a no ser que otros lo hagan primero, y denunció que se trata "de una receta para el inmovilismo", cuando lo necesario es acelerar todos los carriles de negociación.

Además, instó a no esperar hasta la otros eventos como la Pre-COP en Fiyi y Tuvalu para incrementar los esfuerzos a fin de buscar terreno común en los temas difíciles.

"Así que apelo a que incorporéis a vuestros ministros lo antes posible, en las próximas semanas o meses", pidió y agregó: "en particular en lo que respecta a los asuntos más espinosos".

Durante el pleno final, casi todos los grupos criticaron los resultados de la conferencia en un aspecto u otro, entre ellos el G-77 más China de los países en vías de desarrollo, a cuya declaración se adhirieron muchos otros grupos del 'sur global'.

El G-77 más China se mostró preocupado por la falta de progreso hacia el objetivo global en adaptación, que, según dijo Uruguay en nombre del grupo, "es una prioridad clave para los países en vías de desarrollo", mientras que Pekín pidió un reparto más equitativo de la carga financiera e instó a dejar fuera de la COP31 temas no consensuados para minimizar el riesgo de no llegar a acuerdos.

Por su parte Chipre, que ostenta la Presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea (UE), lamentó que el ritmo de los progresos sigue siendo insuficiente y subrayó la importancia de agarrarse a los objetivos de París.

Además, reclamó "convertir la crisis en acción" y acelerar la transición energética para impulsar la seguridad energética, la competitividad y la resiliencia económica.