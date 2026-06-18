La icónica cantante brasileña Maria Bethania sigue activa al cumplir sus 80 años

La guitarrista y compositora, una de las mayores intérpretes de Brasil y dueña de numerosos récords y éxitos en su carrera musical, tiene presencia confirmada en algunos de los principales festivales de Brasil en el segundo semestre de 2026.

Su agenda la muestra como una de las atracciones del Festival Doce Maravilha, previsto para el 8 de agosto en Río de Janeiro; del Coala Festival, para el 12 de septiembre en São Paulo; y del Festival Clásicos de Brasil, para el 28 de noviembre nuevamente en Río de Janeiro.

La famosa hermana del cantautor Caetano Veloso también podrá festejar su octogésimo cumpleaños en su tierra natal, el estado de Bahía (nordeste), ya que está confirmada para el Festival de Invierno de la ciudad de Vitória da Conquista el 22 de agosto.

La cantante nacida en Santo Amaro da Purificación, en el interior de Bahía, recientemente festejó los 62 años de carrera musical pero aún continúa manteniendo la fuerza y la voz que la han hecho famosa no solo en Brasil sino en los diversos países en que se ha presentado.

Su más reciente presentación fue el 3 de mayo pasado al lado de Shakira en el concierto gratuito que la colombiana ofreció para 2,5 millones de personas en la playa de Copacabana de Río de Janeiro y al que acudió como invitada especial.

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En el homenaje que Shakira le ofreció a Maria Bethania ambas interpretaron juntas 'O que é, o que é', la canción del compositor Gonzaguinha que es uno de los clásicos más emblemáticos del repertorio brasileño.

"La voz que atraviesa generaciones", afirmó Shakira ante el público al presentar a la brasileña, de la que se dijo una gran admiradora.

No obstante, los últimos conciertos y los que más público atrajeron fueron los que concedió entre 2024 y 2025 al lado de Caetano Veloso en una gira por varias ciudades de Brasil y en Portugal en que los dos hijos de 'Doña Canó' ofrecieron su primer concierto juntos tras 46 años de exitosas carreras individuales.

Caetano es autor de una treintena de canciones inmortalizadas en la voz de María Bethania, entre las que sobresalen 'De Manhã', 'Reconvexo' y 'Um Índio'.

"Hoy mi hermana Bethania cumple 80 años. Ella estaba con menos de 18 cuando la traje a Río de Janeiro. Mi padre exigió que la cuidara. Yo tenía 21 y ya componía canciones, pero todo el tiempo supe que estaba trayendo conmigo a una personalidad genial para el mundo de la cultura brasileña. Felicitaciones a todos nosotros por su día", escribió Caetano en un mensaje en redes sociales.

Maria Bethania salió del anonimato en una presentación en Salvador en 1964 en la que cantó al lado de Caetano, Gal Costa, Gilberto Gil y Tom Zé, con los que más tarde integraría el grupo 'Doces Bárbaros' y con los que compartió el Movimiento Tropicalista.

Su presentación inicial fue escuchada por la entonces famosa Nara Leao, que, encantada con su voz, la invitó a sustituirle en un espectáculo en Río de Janeiro, a donde Caetano tuvo que acompañarla.

Un año después ya contaba con un disco grabado ('Carcará') que incluía las canciones 'De Manha' y 'Sol Negro', que su hermano le compuso especialmente para la 'ópera prima'.

La exitosa carrera musical de la bahiana fue resumida en 2016 en un desfile de homenaje que hizo merecedora a Mangueira, la escola de samba más popular de Brasil, del título del carnaval de Río de Janeiro de ese año.

Mangueira, que festejó entonces el cincuentenario de la carrera artística de la cantante, destacó tanto los éxitos musicales de la cantante como su sincretismo, ya que es famosa como practicante del catolicismo y de las religiones afrobrasileñas.