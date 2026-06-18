La visita a Perú del papa León XIV durará entre ocho y diez días, dice la Presidencia

Tras confirmar que el papa confirmó su llegada a Perú la primera quincena de noviembre, Balcázar señaló que León XIV visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, y posiblemente Puno e Iquitos.

Según la misma jefatura de Estado, el líder del catolicismo "expresó su gran entusiasmo" por volver al país en el que realizó la mayor parte de su vida pastoral y donde ejerció como obispo, lo que le hizo asumir la nacionalidad peruana y sentirse identificado particularmente con la ciudad norteña de Chiclayo.

"Está enterado perfectamente de todo lo que significan las elecciones que hemos tenido", refirió el mandatario, quien dijo que el papa conoce también el problema de la inseguridad y está orando para que las migraciones sean tratadas humanamente y se tenga mucho respeto por los derechos humanos, aseguraron en la Presidencia.

Concluyó que "el santo padre transmitió un profundo mensaje de unidad para todos los peruanos orando por la paz, el respeto a los derechos humanos y el bienestar de la nación".

En su visita al Vaticano, que se prolongó durante unas dos horas, Balcázar estuvo acompañado por una delegación oficial en la que también estaban los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja; de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; de Educación, María Esther Cuadros; y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes.