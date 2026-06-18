Los hermanos Coen recibirán el premio de honor del Festival Lumière de Lyon (Francia)

"El adjetivo 'de culto' parece haber sido inventado para ellos", señaló en un comunicado el Festival Lumière, ya que aunque han recibido una Palma de Oro y cuatro Óscar, es sobre todo "el entusiasmo popular, el cariño de los espectadores por sus películas y su impacto en la cultura contemporánea lo que los sitúa en el Olimpo de las superestrellas del cine".

El certamen organizado por el Institut Lumière en la ciudad donde se inventó el cinematógrafo describe a los responsables de títulos como 'Fargo' o 'The Big Lebowski' ('El gran Lebowski') como unos "narradores sin igual" y "guionistas magistrales".

Su estilo y uso del humor, así como el elenco de actores que les ha rodeado (nombres como Frances McDormand, George Clooney, Scarlett Johansson, Billy Bob Thornton o Jeff Bridges) hace de cada uno de sus filmes un "acontecimiento".

"En Lyon, cuna del cinematógrafo Lumière, nos encantan los hermanos del cine", añadió la cita lyonesa, por lo que "el festival Lumière y su extraordinario público estarán orgullosos de celebrar a los Coen".

El Premio Lumière rinde cada año homenaje a una personalidad cinematográfica por el conjunto de su obra y por sus vínculos con la historia del séptimo arte.

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La edición de 2026, que será la número 18 del Festival Lumière, se celebrará del 10 al 18 de octubre.