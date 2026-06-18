Oposición aprueba moción sobre debilidad del Gobierno español, pero sin pedir elecciones

La moción se sustenta en la cantidad de casos de corrupción -aún sin sentencia- que salpican al Ejecutivo y a los que se ha sumado la imputación contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

La propuesta ha salido adelante por 177 síes -los del conservador PP, la ultraderecha de VOX y la derecha catalana de Junts-, 164 noes y 6 abstenciones, las del regionalista vasco PNV y la también regionalista Coalición Canaria.

El texto interpela al Gobierno sobre la valoración que hace de la situación de extrema debilidad en la que se encuentra, y se señala "el bloqueo político en el que se ha instalado la actual legislatura".

Y también insta al Gobierno a "depurar responsabilidades" en la presunta operación que implica a cargos socialistas para entorpecer las investigaciones judiciales y policiales que afectan al Gobierno, al PSOE y el entorno familiar del presidente Sánchez, y que está siendo investigada por la Justicia.

Pero la oposición no ha logrado incluir varias enmiendas con las que querían buscar un debate para un adelanto electoral, pues el Gobierno y sus socios las han frenado.

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Junts y PP insisten en que la moción no pedía que se disolvieran las Cortes, sino que instaba al presidente Sánchez a que, en el uso de sus facultades, lo hiciera.

Sánchez enfrenta varios escándalos que involucran a exministros y personas que eran cercanas a él por casos de presunta corrupción y también varios miembros de su familia, incluidos su esposa y su hermano, tienen causas judiciales abiertas.

Además, esta misma semana Rodríguez Zapatero, el primer exjefe del Ejecutivo español investigado por la justicia, ha declarado como imputado por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.