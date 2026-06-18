Países de África Oriental condenan la apertura de la embajada de Somalilandia en Jerusalén

En un comunicado emitido desde su sede en Yibuti, la Secretaría de la IGAD reafirmó su compromiso con "la soberanía, la unidad, la integridad territorial y la independencia política" de Somalia.

El bloque regional aseguró haber "tomado nota de los informes relativos a la apertura de una embajada de Somalilandia en Jerusalén" y reiteró que la unidad y la integridad territorial de Somalia "deben ser plenamente respetadas".

Asimismo, la Autoridad subrayó su preocupación por "cualquier acción o iniciativa que menoscabe la soberanía, la unidad y la integridad territorial" del país del Cuerno de África.

"Tales acciones -concluyó- corren el riesgo de aumentar las tensiones y socavar la paz, la estabilidad y la cooperación regionales".

El Gobierno somalí ya rechazó este martes la inauguración en Jerusalén el día anterior de la embajada de Somalilandia, al considerar que se trata de una "violación" de la soberanía de Somalia, un Estado "internacionalmente reconocido".

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Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios.

Israel la reconoció como Estado en diciembre de 2025, lo que provocó un amplio rechazo especialmente en África, el mundo islámico, China y la Unión Europea.