Países y organismos movilizan en Kenia 6.400 millones de dólares para proteger los océanos

"En conjunto, se han registrado más de 300 nuevos compromisos, con un valor combinado de aproximadamente 6.400 millones de dólares", declaró Ruto en la clausura del evento.

De cumplirse estos compromisos, según el mandatario keniano, se lograrán ampliar las áreas marinas protegidas, restaurar pesquerías, combatir el cambio climático, reducir la contaminación, impulsar las economías azules sostenibles y fortalecer la seguridad marítima.

"El mundo tiene una opción honesta: convertir las promesas políticas en acciones concretas; ecologizar nuestros puertos, impulsar la industrialización azul-verde, crear empleos dignos y de alto valor, y garantizar un océano vivo y resiliente. No vinimos a Mombasa para añadir nuestros nombres a una larga lista de promesas. Vinimos para cambiar el rumbo", añadió.

De acuerdo con el documento que recoge los compromisos de la undécima edición de esta conferencia, que empezó este martes y acoge por primera vez un país africano, las partidas se destinan a seis áreas diferentes, siendo la economía azul sostenible la que más financiación recibió, con 2.864 millones de dólares.

El resto de remesas fueron destinadas a la pesca sostenible (1.750 millones de dólares), el nexo océano-clima (1.180 millones de dólares), las áreas marítimas protegidas (355 millones de dólares), la contaminación marina (223 millones de dólares) y la seguridad marítima (28 millones de dólares).

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La Unión Europea (UE) estuvo presente en la conferencia, donde se comprometió a aportar 396,7 millones de dólares (unos 346 millones de euros) a través de la iniciativa Horizonte Europa, el gran programa marco de investigación e innovación de la UE para el período 2021-2027.

El miércoles, quince gobiernos de África, Asia, el Caribe y el Pacífico se comprometieron en la misma conferencia a una mayor transparencia para reforzar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentaria (INDNR) mediante la firma de la llamada 'Declaración de Mombasa'.

Los representantes de Bélgica, Camerún, Chile, República Dominicana, Francia, Gambia, Ghana, Guinea-Conakri, Liberia, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, República del Congo (Congo-Brazzaville), Somalia y Corea del Sur reconocieron al océano mundial como una "fuente compartida e irreemplazable" de vida, cultura, seguridad alimentaria y oportunidades económicas.

Celebrada por primera vez en 2014 en Washington, la Conferencia Nuestro Océano, que concluye este jueves en Kenia, es un foro mundial anual de alto nivel dedicado a forjar compromisos para proteger los entornos marinos y promover economías oceánicas sostenibles.