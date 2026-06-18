Sánchez no cierra la puerta a adelantar elecciones si no se aprueban los presupuestos

En declaraciones a la prensa al llegar a la reunión del Consejo Europeo, celebrada en Bruselas, Sánchez apeló a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para aprobar las cuentas públicas de 2027, que garantizó que presentará el Ejecutivo, después de tres ejercicios con los presupuestos de 2023 prorrogados, señal de su debilidad parlamentaria.

Los periodistas le plantearon si mantiene la idea de agotar la legislatura hasta 2027 en cualquier caso o si se abre a la posibilidad de adelantar los comicios generales después de que algunos de sus socios parlamentarios, como los nacionalistas vascos, le pidieran esta semana que convoque elecciones en caso de que no se aprueben los presupuestos.

"Negociaremos con ellos, y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos efectivamente cuando se produzcan esas hipótesis", apuntó el jefe del Ejecutivo español, que hasta ahora siempre reiteró que las elecciones serían a mediados de 2027.

Pero explicó que ahora no quiere pronunciarse sobre hipótesis porque se está en la fase de elaboración de los presupuestos previa a su presentación, su defensa y su negociación para un potencial acuerdo.

En cualquier caso, afirmó que el Gobierno va a esforzarse para sacar adelante las cuentas públicas, e insistió en que pedirá responsabilidad a los grupos parlamentarios, pues el proyecto presupuestario permitiría consolidar los datos macroeconómicos de crecimiento y ayudar a la gente que más lo necesita.

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La oposición de conservadores y extrema derecha presiona constantemente a Sánchez para que adelante las elecciones dada su debilidad parlamentaria, pues gobierna en minoría con los izquierdistas de Sumar y necesita el apoyo de otros partidos.

Y también por las investigaciones judiciales por sospechas de corrupción que afectan a sus familiares más directos y salpican al Partido Socialista.

También los independentistas catalanes de Junts, que antes eran sus aliados, lo instan a que no espere más para convocar los comicios.

Esta circunstancia ha llevado a Sánchez a señalar que, por mucho que se hable de mociones de censura o de adelantos electorales, "la vida continúa, el Gobierno actúa y saca proyectos adelante".

El jefe del Ejecutivo consideró que hay muchos motivos para apoyar los presupuestos, pese a reconocer que, conforme se van acercando las elecciones, los partidos aspiran a alejarse de otros para ganar autonomía y visibilidad propia.