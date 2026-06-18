Sánchez transmite a Zapatero su "confianza" en su inocencia y se solidariza con sus hijas

Antes de incorporarse a la reunión del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas este jueves y mañana viernes, Sánchez respaldó completamente a Zapatero y sus explicaciones tras declarar ante el juez y reconoció, respecto a las joyas incautadas en su caja fuerte atribuidas en principio a regalos, que él mismo ha recibido obsequios como presidente.

Sánchez recordó el comunicado publicado por Zapatero en el que proclamó su inocencia, pidió confianza y mostró su respeto a la acción de la justicia y suscribió esas tres ideas como presidente del Gobierno y secretario general del gobernante Partido Socialista (PSOE).

"Por supuesto, (Zapatero) cuenta con el respaldo, la empatía y el apoyo de la organización que dirijo", recalcó Sánchez, reiterando el apoyo que ya le envió cuando se conoció hace un mes la imputación del expresidente, inédita para un ex primer ministro español.

Ante la imputación de sus hijas de Rodríguez Zapatero, conocida hoy, manifestó a la familia toda su "empatía y solidaridad": "Esperemos que efectivamente todo se pueda aclarar y que, en efecto, se pueda proclamar lo que él defiende, y es su inocencia", añadió.

Sánchez recordó que respetar el Estado de derecho es respetar la acción de la justicia y también la presunción de inocencia, tanto de Rodríguez Zapatero como de sus hijas y de trabajadoras del PSOE "que desgraciadamente también están inmersas en esta en esta causa judicial".

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Además de a las hijas de Zapatero, el juez del caso Plus Ultra -el caso de supuesto tráfico de influencias en el rescate de esta aerolínea tras la pandemia- acordó, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, investigar también a su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Sánchez explicó que "durante estos días" ha estado hablando con el expresidente y le ha trasladado su "ánimo personal" y su confianza en su inocencia.

"Está tranquilo y desde luego tiene todo el apoyo y el respaldo por parte de del PSOE", insistió.

Preguntado sobre las joyas encontradas en la caja fuerte del despacho de Rodríguez Zapatero, valoradas en 1,3 millones de euros, el jefe del Ejecutivo se ha remitió a las declaraciones que haya hecho o vaya a hacer el expresidente al respecto.

Cuando ha hablado con él, añadió, le ha manifestado "su inocencia". "Y yo evidentemente confío en esa inocencia y respaldo a José Luis", recalcó.

Sánchez explicó que todos los presidentes del Gobierno reciben regalos y confesó que muchas veces no sabe ni de qué obsequios se trata, porque no son entregados en las reuniones bilaterales con los líderes de otros países.

Son regalos que, continuó, se hacen por "representación institucional", en señal de "reconocimiento o amistad" al país, en este caso a España.

Ha pedido ser conscientes de que la España de 2007, cuando gobernaba Zapatero, no es la de 2026 y que "afortunadamente" después se ha regulado la cuestión de los regalos.

Zapatero, el primer exjefe del Ejecutivo español investigado por la justicia, declaró por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

A esas acusaciones se suman otras de delito fiscal y contrabando por las casi 80 joyas que guardaba en una caja fuerte de su oficina, un asunto que ha levantado gran polvareda política y mediática y sobre el que el expresidente guarda silencio de momento sobre su origen y estado tributario.